„Stavební práce si vyžádaly dočasné zrušení některých parkovacích míst, kvůli objížďkám se v řadě ulic mění dopravní značení," uvedla mluvčí novojičínské radnice Marie Machková. Po objízdných trasách jezdí také autobusy městské hromadné dopravy, které nezajíždějí na některé zastávky.

Práce se odehrává ve dvou etapách, oprava by měla skončit za měsíc. V pondělí 18. března začala rekonstrukce tří z pěti kruhových objezdů, a to křižovatek číslo 3, 4 a 5 (počítáno od obchodního centra Tabačka). Tato etapa by měla trvat dva týdny, pak se budou opravovat kruhové objezdy číslo 1 a 2.

Rekonstrukce budou pokračovat

„Oprava bude mít pozitivní vliv na plynulost dopravy v lokalitě, sjízdnost komunikace I/57 a bezpečnost silničního provozu,“ uvedla mluvčí ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová. Cena rekonstrukce bez DPH je takřka 11 milionů.

Jakmile skončí rekonstrukce okružních křižovatek, řidiči si neoddechnou. Na stejné silnici I/57 se začne opravovat most v Šenově u Nového Jičína těsně za hranicemi města. Ještě na jaře se bude opravovat také úsek silnice z novojičínské části Bludovice do Hodslavic.

