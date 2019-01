Kráska si změnila fotku na Facebooku: Přítel jí za to vykopal zuby!

Rodačka z Liverpoolu Lois Ashtonová začala s Andrewem McNairem chodit v roce 2016 a ze začátku se vše zdálo být ideální. Záhy ale zjistila, že je s jejím přítelem něco v nepořádku. Začal ji bít. Když Lois dostala první facku, přešla to. Až když jí přítel udělal monokl, rozešla se s ním.

„Rozhodla jsem se ho opustit, ale každý den mi volal, pořád byl na telefonu a omlouval se mi, tak jsem ho vzala zpět,“ řekla pro britský list Daily Mail devětadvacetiletá Britka. Problémy ale neustaly, ba naopak. Celá situace vyvrcholila v šílenou scénu.

„Šly jsme s kamarádkami na dámskou jízdu do hospody, on tam přišel, ale nesedl si k nám, sedl si do jiného boxu a celou dobu na nás jen koukal,“ vypověděla žena, která se pak rozhodla vyrazit ke kamarádce do bytu na pár drinků a následně šla domů.

V posteli se pak rozhodla, že si změní profilovou fotku na Facebooku. To přítele rozhořčilo nejvíc a ráno pak čekal na Lois šok.

„Stál nade mnou a křičel. Chtěla jsem utéct k sousedům pro pomoc, ale zastavil mě,“ popsala žena hrůzný zážitek. „Potom mě třikrát nakopal do obličeje a vykopnul mi tím zuby. Jeden zub se mi dokonce zavrtal dásní nahoru k nosu, takže když jsem si do něj sáhla, cítila jsem ho v něm,“ doplnila Lois neuvěřitelně hrůzné detaily toho, jak moc ji přítel zřídil.

Britka to ze strachu nejprve nechtěla ani hlásit na policii, když ji ale uviděla rodina a přátelé, pod tlakem přítele přeci jen udala. Ten vyfasoval šestatřicet měsíců za mřížemi. Lois se ze strašlivého zážitku ale ještě nevzpamatovala, trpí psychickými problémy a není schopna nikomu věřit.