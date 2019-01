Pohřeb pěti dívek (†15), které zemřely při únikové hře: Bílé rakve a dojemná slova otce!

Smutečního obřadu se ve čtvrtek 10. ledna účastnilo několik desítek lidí. Mezi nimi nechyběli rodiny zesnulých dívek, přátelé a kamarádi. Z prostoru před kostelem se pak pozvaní lidé přesunuli do nitra přilehlého kostela.

Smuteční obřad začal v 11 hodin dopoledne v kostele svatého Kazimíra, vedl ho otec Vojtěch Pawlak, který se s dívkami rozloučil laskavými slovy o přátelství. "Jsme s dívkami v tomto kostele, abychom na ně zavzpomínali v tom nejlepším. Dohromady je pojilo přátelství a pohromadě zůstanou i nadále. Spolu zemřely, spolu jsou zde a spolu budou odpočívat i na hřbitově," pronesl.

Stejný muž byl učitelem dívek, který je vyučoval náboženství. Pro ty, kteří do kostela nemohli, byl obřad živě přenášen na velkoplošnou obrazovku před něj. Soustrast rodinám vyjádřil i papež František, který se za dívky pomodlil.

"Naše milovaná Karolínko, ať už jsi kdekoliv, stále jsi součástí naší rodiny. Milujeme tě, jak nejvíc můžeme a i když nás nevidíš, tak na tebe vzpomínáme a děkujeme, že jsi tu s námi byla a dávala nám lásku. Byla jsi vysněné dítě," řekl v dojemné řeči jeden z tatínků.

Po obřadu následoval smuteční průvod, který končil na obecním hřbitově. Tam byly doneseny dvě bílé rakve a tři urny s ostatky party kamarádek. Před nimi stálo pět křížů s fotkami obětí, které tak tragicky přišly o život. Všude ležely kytice bílých růží. Jen samotný pohřeb pak trval asi hodinu, na něm už byly stovky lidí. Někteří dívky znali osobně, jiní jim svojí účastí chtěli vyjádřit podporu.

Dívky přišly o život při takzvané únikové hře, kdy se většinou parta lidí snaží pomocí různých úkolů dostat z uzavřených místností. Každá z her má své vlastní téma a zápletky. V případě dívek se ale pokazilo vše, co se dalo a skupinka kamarádek zůstala při náhlém požáru v budově uvězněna v jedné z únikových místností. Hasiči to zjistili až při uhašení požáru. Provozovateli atrakce hrozí až osmileté odnětí svobody. Obviněný Milosz S. údajně věděl o riziku požáru a tragédii tak mohl zabránit. Dotyčný veškerá obvinění odmítá, ale z tragédie je zdrcený.

