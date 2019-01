Pětice dívek (†15) uhořela při únikové hře: Hrozí tragédie i v Česku? Tohle řekl expert

Podle prvotních poznatků mohla za tragický požár v Polsku patrně závada na vytápění a netěsná nádoba s plynem. Vnukovi provozovatelky podniku Miloszovi S. hrozí až osm let vězení. Právě on místnost před příchodem dívek – jež tam šly slavit narozeniny – připravoval. V návaznosti na tragédii se rozjedou kontroly podobných zařízení i v České republice. Podle Simma se ale není příliš čeho obávat.

„Může se to stát všude, i v kanceláři. To, co se stalo v Polsku, je nešťastná náhoda. Pokud vím, tak chtěli provozovatelé vytopit místnost plynovým ohřívačem. Neumím si představit, že by to u nás někdo tímto způsobem vytápěl nebo tam měl jakoukoliv nebezpečnou látku. Obvykle se každý drží zásady, že nepoužívá chemikálie, oheň a když už, tak bezpečně. Byla to spíš jejich hloupost, nedbalost, nic víc,“ uvedl k tragédii.

Podle něj je z hlediska bezpečnosti důležité i to, aby se sami hráči řídili zdravým rozumem a dodržovali pokyny obsluhy. „Kreativita některých hráčů je značná. I když jim obsluha několikrát řekne, že nemají dělat tohle a tohle a nesahat na to a na to, tak to někteří hráči stejně udělají. Je to asi takové, jako byste ze zdi vytrhla dva kabely, oblepila je velkou páskou a napsala ‚nesahat, může vás to zabít‘, tak vám zaručuji, že během měsíce na to někdo sáhne,“ říká Simm.

Pro koho nejsou únikové místnosti vhodné? Jak často probíhá údržba? A jak se řeší bezpečnost? Na to se podívejte v rozhovoru:

