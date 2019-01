Megavýbuch v Česku: Kanálem na Plzeňsku otřásla děsivá exploze

Video pojmenované jednoduše jako „Nesmysl“ bylo natočeno na náměstí v Přešticích na Plzeňsku. Záběry ukazují rachejtli v kanále. Vše začíná nevinně, ale po pár okamžicích způsobí pyrotechnika obrovskou a životu nebezpečnou explozi.

Ta je tak masivní, že oslní celou obrazovku. Je jasné, že kdyby někdo stál poblíž kanálu, může přijít k újmě na zdraví. Výbuch pravděpodobně plynu je tak velký, že by mohl zabíjet. I když je pyrotechnika na Silvestra tolerována, tento nepovedený husarský kousek je jednoznačně obecným ohrožením.