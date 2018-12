Čuník prohnal ústecké strážníky! Utekl z chlíva a vydal se do ulic

Strážníci z Ústí nad Labem v neděli řešili bizarní případ. Dopoledne totiž museli nahánět domácí prase, které uteklo z chlíva a vydalo se do ulic. Policistům se podařilo pašíka chytit na několikátý pokus.

Groteskní situaci zažili obyvatelé a strážníci v Ústí nad Labem. Domácí prase se vydalo z chlívku na výlet do krajského města. Hlídka městské policie vyrazila ihned po telefonátu oznamovatele do ulice Oty Pavla čuníka odchytit. „Strážníci se na místě pokusili prase odchytit, ale to se jim nepodařilo,“ řekl v úvodu mluvčí Městské police Ústí nad Labem Jan Novotný.

„Podařilo se jim kontaktovat majitelku zvířete, která jim poskytla kýbl s potravinami, na které se čuník nechal zlákat,“ pokračoval mluvčí. Pak bylo otázkou chvíle, kdy zmlsané prase mohlo být předáno zpět své majitelce, která zpět vrátila do chlívku u domu, odkud předtím uteklo.