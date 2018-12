Beran

Sváteční den se nese v duchu rozhovorů s dětmi. Chtěly by nový pokoj, vybavení a přemýšlíte dokonce i o nadstandardním vzdělání. To vše vás trápilo už v minulých měsících, tak se dáte do práce. Ovšem jen plánovací, stavební úpravy nechte na jindy.