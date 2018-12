Dvojčátka (†2) našli na pokraji smrti, z vraždy viní matku. „Miluji vás,“ pláče táta

K hrůznému případu došlo na sklonku roku v anglickém hrabství Kent. Matka tu podle policie vztáhla ruku na svá teprve 23měsíční dvojčátka. Policie objevila děti na pokraji smrti poté, co Samantha Ford (37) havarovala a skončila v nemocnici. Sourozencům však už bohužel nebylo pomoci. Zdrcený tatínek Steven zveřejnil na sociálních sítích dojemné snímky svých dětí. Žena nyní čelí obvinění z vraždy.

K tragédii došlo v noci ze středy na čtvrtek. Samantha Frod (37) z anglického města Margate havarovala v rodinném automobilu značky Ford Galaxy, kterým narazila do nákladního auta poblíž města Whitstable. Ženu převezli do nemocnice na ošetření, podle jednoho ze sousedů jen se zlomeným nosem.

Policisti po nehodě vyjeli do jejího domu, kde na ně čekala hrozivá scéna. Na lůžku nalezli teprve dvouletá dvojčata, která byla na pokraji smrti. Policisté je okamžitě dopravili do nemocnice, kde se je lékaři pokoušeli zachránit. Miminka však i přes veškerou snahu doktorů nakonec zemřela. Není jasné, co matka dvojčátkům udělala, podle britských médií si však kriminalisté z jejího domu odnesli mimo jiné i polštáře. Podle sousedky žili rodiče odděleně.

Po propuštění z nemocnice byla žena okamžitě vzata do vazby a v sobotu stanula před soudem v Kentu. Ten ji obvinil ze dvou vražd. Jakmile toto Samantha uslyšela, propukla v pláč. Celé soudní líčení trvalo přitom jenom několik minut.

Zdrcený otec dvojčat Jakea and Chloe, která ještě ani neoslavila své druhé narozeniny, Steven Ford sdílel na Twitteru fotky svých dětí. „Tatínkova dvojčata. Mé překrásné děti. Miluji vás,“ připsal k snímkům a doplnil: „Chci, aby celý svět viděl mé krásné děti.“