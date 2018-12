Ženu vyhodili z centra pro opuštěné ženy: V motelu pak utopila svoje dvojčátka

Sedmatřicetiletá Heather byla se svými dvojčaty, chlapci v zařízení pro opuštěné ženy v Tulare. Musela ji však odtamtud odvést policie, neboť tam žena vyvolávala nepokoje. „Neměli se ženou žádnou předchozí zkušenost. Kdyby věděli, že může být nebezpečná svým dětem nebo sobě, zavolali by asistenční službu pro mentálně nemocné,“ řekl policejní seržant Jon Hamlin.

Jelikož ji muži zákona nechtěli nechat bez přístřeší deštivé, studené noci, zavezli matku i s dětmi do motelu ve stejném městě. Majitel objektu Jay Bhakta po Heather nevyžadoval žádnou platbu, protože cítil potřebu jí pomoci. „Vysadili je tu ve středu 5. prosince večer,“ pověděl pro Visalia Times.

Seržant Hamlin sdělil, že ve čtvrtek ráno okolo 7:45 obdrželi hovor, že se dvojčata v pokoji utopila. První hlídka dorazila do Virginia Motor Lodge Motel, kde matka s dětmi nocovala, a okamžitě zahájili resuscitaci chlapců, kteří nedýchali. Následně je převezli do nemocnice, kde je však později prohlásili za mrtvé.

„Neustále opakovala 'skoro jsem utopila svoje děti' a snažila se je zachránit, ale já věděla, že už jsou po smrti,“ řekla svědkyně Maria Marez. Další svědkyně, která ženu viděla pozdě v noci poté, co ji policisté do motelu přivezli, vypověděla: „Jenom stála a rozhlížela se okolo sebe. Vypadala vystrašeně, jako by se jí něco stalo.“

Matku policie vsadila do vězení bez možnosti propuštění na kauci. Vyšetřovatelé se snaží zjistit identitu otce zesnulých dvojčat. Majitel motelu byl z celého případu v šoku, když viděl, jak ambulance odváží obě děti. „Za 26 let je to poprvé, co jsem něco takového viděl,“ prohlásil Bhakta.