Tanečník z muzikálu Pomáda spadl přes palubu: Pod vodou je krása, napsal před zmizením

Americká pobřežní hlídka vyhlásila pátrání po anglickém tanečníkovi Arronu Houghovi (20). Ten podle všeho spadl přes palubu zaoceánské lodi Harmony of the Seas asi 480 kilometrů od portorického města Aguadilla. Od té doby ho nikdo neviděl.

Arron byl naposledy spatřen v úterý kolem čtvrté hodiny ranní. Pak si ho nejspíš vzalo moře. Co se přesně stalo, není jasné. Velmi záhadný je však vzkaz, který mladý tanečník, jenž působil v muzikálu Pomáda přímo na lodi, umístil na Twitter v pátek.

„Pod vodou je krása. Vždycky se podívejte pod povrch předtím, než se budete rozhodovat,“ napsal na sociální síti. Mladík z Sunderlandu byl veselá kopa a mezi přáteli byl oblíbený. Promluvila o něm kamarádka, která kontaktovala MailOnline, ale raději si přála zůstat v anonymitě. Záhadné zmizení Štefana (19): Nevrátil se z vánočního večírku

„Arron je ten typ člověka, kterého si lidé přejí mít ve svých životech. Rozzářil jakoukoliv místnost jako nikdo jiný a každý, kdo ho zná a má rád, na něj má spoustu krásných vzpomínek,“ prohlásila. O Arrona má velký strach. Každým okamžikem se přitom zmenšuje šance, že bude nalezen živý.

Veškeré pátrací akce však byly dosud neúspěšné. O Arrona se strachují nejenom přátelé, ale i rodina. Všichni doufají v zázrak a přejí si, aby byl nalezen. Luxusní loď Harmony of the Seas je momentálně na sedmidenní plavbě, která pokračuje i přes tragédii. Největší zaoceánská loď vyplula: Podívejte se, jak to na luxusním plavidle vypadá!