Kateřina zmizela před dvěma měsíci: Její expřítel utekl do Itálie, policie se obává vraždy

Z práce odjela koncem září se svým expřítelem a dvěma psy. Od té doby ji nikdo neviděl. Po Kateřině Peškové pátrá policie bez výsledku už dva měsíc. Nyní se jim ovšem podařilo vypátrat jejího expřítele, který den po jejím zmizení utekl do Itálie. Teď už ho má v rukou policie v Čechách.

Kateřina v neděli 23. září zaskakovala v práci za kolegyni - pracovala jako zdravotní sestra v domově pro seniory Doubrava. Po směně se ropzloučila s kolegyněmi s tím, že přijde zase druhý den a vyrazila svým autem Audi Q7 domů. A pak už jí nikdo neviděl.

Policisté později zjistili, že v autě nebyla sama - vedle ní seděl její expřítel, se kterým se občas vídala. Ve voze byli i její dva jorkšíři. Naposledy se policistům podařilo její mobil zaměřit někde na Praze-východ. Jenže jak to už Kateřina v autě neseděla a vůz řídil její expřítel. Ten se večer měl ještě večer vrátit domů.

Právě po jejím expříteli začala policie brzy na to pátrat. Před nějakou dobou zjistili, že se nachází v Itálii - tam odjel hned druhý den po tom, co zmizela Kateřina. Vzal si její auto a poměrně složitou cestou ze středních Čech zamířil přes Německo a Rakousko na jih. Italská policie ho již zajistila a muž byl vydán do České republiky, kde je stíhán vazebně. Vyšetřovatelé se obávají, že se Kateřina stala obětí násilného trestného činu a již není naživu.

Policie žádá veřejnost o pomoc - prosí případné svědky, kteří zahlédli přímo Kateřinu, její dva psy či její vůz, aby se ozvali na lince 158. Stěžejní by pro policisty mohli být právě dva jorkšíři, které mohl někdo najít a dát například do útulku.