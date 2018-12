Honza už sedm let stalkuje Hanku: Vyhrožuje jí smrtí, soud nic nezmůže

Jan V. trpí podle psychiatra paranoidní schizofrenií. Haně už sedm let obtěžuje život zasílání několika zpráv denně - často jsou obscénní, často obsahují obrázky a v poslední době i výhrůžky smrtí či znásilněním. Vše začalo nevinně - pár prohozenými slovy v tanečním klubu. Známost se ale rychle zvrhla...

Stalker (27) obtěžoval vdanou ženu (47): Uřízla mu penis!

Janovi už v minulosti soud uložil podmínku a zákaz kontaktování - ten ale porušil, a tak putoval znovu na policii, jenže státní zástupce stíhání zastavil s ohledem na posudek. „V době páchání trestného činu byly rozpoznávací i ovládací schopnosti vlivem nemoci vymizelé. Znalec konstatuje, že podezřelý není schopen účasti na trestním řízení,“ stojí podle serveru iRozhlas.cz v usnesení.

Hana něco podobného čekala, ale bojí se dál. Doufá, že dojde alespoň k nařízení léčby či zpřísnění dohledu. O tom bude soud ale teprve rozhodovat. Jan V. se svou oběť už navíc pokusil osobně kontaktovat, dokonce za ní přišel do práce. Posílal jí i balíčky, kontaktoval její pracovní klienty.

On sám ve svém chování ale problém nevidí. "Chápu, že intenzita psaní asi slečnu překvapila. Na druhou stranu si říkám, že psaní dopisů nic není, pokud je to v nějakých rozumných mezích. Já jsem to do jisté míry vnímal jako recesi, i když jsem to samozřejmě přeháněl," řekl Rozhlasu v létě. Později dal Haně na chvíli pokoj, ale teď se vše vrací do starých kolejí.