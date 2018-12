V karvinském dole se porušovaly předpisy, často se tam pilo, tvrdí bývalý horník

„Podle mého tam došlo zbytečně k 13 smrtelným úrazům. Kdyby tam bylo vše, jak má, tak by se to nestalo,“ prohlásil Blažek, který údajně na některé problémy upozorňoval vedení. Nesetkal se ale s pochopením. Prý mu doporučili, aby si toho nevšímal.

Blesku popsal, co mu vadilo nejvíce. „Nutili nás fárat tam, kde už by měli pracovat bánští záchranáři v dýchacích přístrojích. Další problém jsou čidla. Říkají, že fungovala. Ale je jasné, že se čidla zakrývala, už za mě to tak bylo. Bylo to riskantní, ale zisk byl nejdůležitější,“ uvedl Tomáš Blažek.

Alkohol a úrazy na pracovišti

„Stala se tam řada pracovních úrazů a ne vždy bylo všechno podle předpisů. Ty údaje jsou zkreslené. Já musel například v jednom případě podepsat, že se to stalo na povrchu, před vrátnicí,“ popsal praktiky, které se údajně na dole děly.

13 mrtvých horníků v Karviné: Zemřel Čech a 12 Poláků. Pozůstalým kondoloval i Zeman

Dalším problémem je prý alkohol. „Kdyby se tam dávalo pravidelně foukat, měli by mnozí flastr za alkohol. Sám jsem na generální inspekci ohlásil jednoho zdrogovaného, další byl opilý. Odhaduji, že z pěti tisíc je tak sto denně opilých,“ jde ve svých obviněních ještě dál bývalý horník. Současně uvedl, že za některé věci si mohou horníci sami. Z obavy o ztrátu zaměstnání si prý nechají leccos líbit.

„Je to hyenismus,“ říká mluvčí OKD

Mluvčí OKD Ivo Čelechovský se proti nařčení ostře ohradil. „Zviditelňovat se na třinácti mrtvých je hyenismus,“ prohlásil mluvčí, který zásadně odmítl ohrožování zdraví a životů horníků obcházením bezpečnostních předpisů. Tvrzení bývalého zaměstnance považuje za drzost a nesmyslné žvásty. Považuje je za snahu o zviditelnění a snad i za možnou podivnou pomstu.

„Rázně se ohrazuji proti podobným spekulativním a nesmyslným vyjádřením. Máme ověřeno, a to i u řadových zaměstnanců, kteří v dole fárají desítky let, že je naprosto scestné, aby se zakrývala bezpečnostní čidla v podzemí jakýmisi fóliemi,“ namítl Čelechovský.

Zoufalý otec horníka Patryka (†29) po tragédii zuří: „Lidské životy jsou vám u p*dele“

„Jestli se budeme proti této spekulaci bránit právní cestou, nechci komentovat v této chvíli, kdy držíme pietu za tragicky zesnulé pracovníky,“ oznámil. Naznačované údajné zakrývání čidel a ohrožování horníků by bylo podle něj nelogické.

„Řeči, že horníci rubou bez ohledu na bezpečnost, ty jsou absurdní. Nechci teď porovnávat finanční ztráty se ztrátami lidských životů, ale když těžba stojí, podnik prodělává velké peníze. Ale nechci dávat do jedné roviny zmařené lidské životy a finance,“ zdůraznil mluvčí a upozornil, že právě bezpečnost horníků je pro OKD jednou z priorit. „Třeba zmíněná opatření v oblasti kontrol drog a alkoholu u nás patří mezi nejpřísnější v Evropské unii. Jsou u nás na denním pořádku. To potvrzuje kontrolní Báňský úřad,“ vyzdvihl mluvčí.