Islamisté uřízli hlavy dvěma kráskám (†24 a †28): Fotku z popravy poslali mámě jedné z nich

Odporné skutky islámských fanatiků neznají hranic. V pondělí se v Maroku v pohoří Vysoký Atlas objevila těla dvou evropských turistek. Policie se domnívá, že dívky Maren Ueland (†28) z Norska a Loise Vesterager Jespersen (†24) z Dánska, se s největší pravděpodobností staly oběťmi teroristické organizace ISIS. Jejich vrazi svůj bestiální čin natočili na video, v němž křičeli: „Je to Alláhova vůle!“

Pořízený záznam zveřejnila skupina vyznavačů Islámu na internetu. Nezůstali však pouze u toho. Rozeslali jej přes messenger na soukromé účty kamarádů Loise. Matce druhé dívky Irene Ueland umístila facebookový profil fotky těla její dcery s useknutou hlavou.

Zvrhlé video vraždy turistek v Maroku: „Je to Alláhova vůle!" křičeli

Pravděpodobně útočníci ukradli dívkám mobilní telefony, díky čemuž získali přístup ke kontaktům jejich přátel a rodiny. Korespondent pro New York Times, Rukmini Callimachi napsal na Twitteru: „Evropští úředníci zabývající se vyšetřováním potvrdili, video poslal přátelům dánské dívky někdo s marockým profilem přes soukromý messenger. Policie případ vyšetřuje.“

V posledních dvou dnech zatkla marocká policie dalších 9 lidí, kteří by mohli mít co do činění s vraždou turistek. Celkový počet podezřelých se tak vyšplhal na počet 13. Vyšetřovatelé sdělili, že mnozí z nich měli u sebe zbraně a materiály pro výrobu výbušnin.

Pachatelé na videu sdělují, že vražda znamenala pomstu za letecké bombardování Sýrie. „Tohle je za Sýrii!“ křičí jeden z islamistů a pokračuje: „Je to pomsta za naše bratry v Hajinu!“

Otřesné svědectví ženy, která našla těla rozřezaných turistek! A tohle jsou tváře vrahů

Přestože se Islámský stát k brutální vraždě Skandinávek nepřiznal, jeho vyznavači a následovníci organizaci oslavují a velebí. Najdou se však i maročtí jedinci, kteří rovněž umístili fotografie na sociální sítě, avšak s výrazem opovržení a voláním po popravě těch, kteří vraždu spáchali.

V pátek byla těla obou dívek letecky dopravena do Kodaně. „Ostatky jsme umístili do letadla, které míří z Casablanky do dánského hlavního města,“ oznámil policejní mluvčí.