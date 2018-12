Zvrhlé video vraždy turistek v Maroku: „Je to Alláhova vůle!" křičeli

V pondělí byla v Maroku v pohoří Vysoký Atlas nalezena dvě ženská těla s uřezanými hlavami, které patří turistkám ze severní Evropy. Policisté zatkli čtyři muže podezřelé z jejich vraždy, kteří hrůzný čin natočili na video. Nyní se potvrzují domněnky, že byli napojeni na teroristickou organizaci ISIS. Islámští fanatici označili dívky za „Boží nepřátele“ a na videu je slyšet, jak křičí: „Je to Alláhova vůle.“

Dvě evropské turistky Norka Maren Ueland (†28) a Dánka Loise Vesterager Jespersen (†24) se pravděpodobně staly oběťmi Islámského státu. V pondělí dvojice Francouzů objevila jejich zohavená těla v Maroku v pohoří Vysoký Atlas nedaleko vesnice Imlíl. Někdo z turistů zachytil na kameru skupinu mužů, jak opouští kemp dívek uprostřed noci předtím, než byly jejich mrtvoly objeveny.

Prvního podezřelého zatkla policie v pondělí, další dva v úterý, všechny ve městě Marrákeši. Ve středu dopadli muže, jehož doklad totožnosti nalezli na místě činu.

Podle policistů jde s největší pravděpodobností o útok Islámského státu. Vrazi totiž hrůznou scénu natočili na video, které se rozšířilo po internetu. Je na něm slyšet, jak křičí: „Je to Alláhova vůle.“ Zavražděné dívky také označili za „Boží nepřátele“. Vyšetřovatelé potvrdili, že podle záběrů muži zabili turistky na jiném místě, než se nalezla jejich těla.

„Podle marockých úřadů dotyčné video a předběžná vyšetřovací opatření ukazují, že by vražda mohla být napojená na teroristickou organizaci ISIS,“ sdělila ve svém prohlášení Dánská zpravodajská služba.

Policisté oznámili, že uvažují o tom zavézt podezřelé na místo činu, aby provedli rekonstrukci činu. Ještě však nestanovili konkrétní čas.

Oblast Marrákeše zachvátila panika před dalšími útoky. Ve čtvrtek si jeden obchodník ve městě povšiml na autobusové zastávce trojice mužů, kteří u sebe měli dlouhé nože, když si kupovali vodu. Ihned informoval policii.

Muži zákona nastoupili do autobusu a objevili nože i mačety. Autobusový revizor popsal scénu: „Jeli jsme z města Azilal do Agádíru a zastavili jsme v Marrákeši. Když jsme se rozjeli, policista mě vyzval, abychom zavřeli dveře. Ty necháváme běžně otevřené, aby ostatní pasažéři mohli naskočit za jízdy. Pak mi řekl, ať zastavíme před hotelem Ryad Mogador. Tam strážníci vešli do autobusu a prohledali tři muže. Našli u nich čtyři dlouhé nože.“

Řidič autobusu dodal: „Všichni cestující byli vystrašení, protože policie obklíčila autobus a celou oblast okolo.“