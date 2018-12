Francouzský sériový vrah s extra chromozómem dostal doživotí: Matka oběti: Je to velká úleva

Heaulme v 17 letech uprchl z domova před násilnickým otcem, který ho týral. Dlouhá léta se toulal po Francii, pěšky, na kolech i autostopem nebo vlakem. Pobýval v útulcích pro bezdomovce a na psychiatrických léčebnách a v léčebnách pro odvykání závislosti. Byl totiž těžký alkoholik. A nejspíš po většinu času na svobodě zabíjel.

Mezi jeho oběťmi je 8letý chlapec, 44letá žena i legionář na penzi. Vzhledem ke svému postižení nedokázal oběti sexuálně zneužít, o to se postarali jeho komplicové, on sám se ale s oblibou věnoval samotné fyzické likvidaci obětí, ať už šlo o 14letou Laurence Guillaume nebo o šokující dvojnásobnou vraždu dvojice malých chlapců Cyrila Beininga and Alexandera Beckricha, kvůli kterým dnes stanul před odvolacím soudem ve Versailes, a za které si odpykal 15 let naprosto nevinný muž, odsouzený omylem.

Porotě dnes trvalo dlouhých 7 hodin, než potvrdila výrok o vině muže, který platí za jednoho z nejhorších sériových zabijáků současné Francie. Trestem za zločiny je doživotí. Matka zavražděného Cyrila, Chantal Beiningová se vyslovila v tom smyslu, že rozsudek pro ni představuje velké zadostiučinění a úlevu. Sám vrah na jeho vynesení nijak výrazně nereagoval.