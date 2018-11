Zabiják sedí za tři vraždy žen: Teď se doznal 90 dalším! Podle FBI mluví pravdu

Tulák a bývalý boxer Samuel Little si odpykává doživotí za trojici vražd žen spáchaných v 80. letech. FBI nyní potvrdil, že tyhle tři zločiny tvoří jen drobounký zlomek toho, co všechno má na svědomí. Zdá se totiž, že je bez nadsázky, nejhorší sériový zabiják, jakého Američané poznali.

Mohutný bývalý boxer Samuel Little měří přes 190 cm a do vězení se dostal kvůli drogovým deliktům spáchaným v Kalifornii. Po odběru vzorků DNA ho databáze spojily se třemi vraždami žen z 80. let. Little všechny tři oběti brutálně zbil a uškrtil. To mu v roce 2014 vyneslo doživotí.

Agenti FBI ovšem nabyli podezření, že výčet Littleových zločinů není kompletní. Policejní analytik James Holand se proto v květnu 2018 vypravil 78letého kriminálníka navštívit a vyzpovídat ohledně nevyřešené vraždy spáchané ve městě Odessa v Texasu. Little se schůzkou souhlasil. K vraždě se doznal a ochotně popsal detaily, které mohl znát jen pachatel. Potom se rozvyprávěl dále.

Exkluzivní rozhovor se sériovým vrahem: Zavraždil 29 lidí. První vraždu si pamatuju, ostatní jsou stejné

Časové rozmezí jeho vražd sahalo od roku 1970 do roku 2005. Little procházel město po městě a všude zabíjel. Doznal se k jedné vraždě v Jacksonu ve státě Mississippi, k další v Cincinnati v Ohiu, ke třem ve městě Phoenix v Arizoně.

Výčet pokračoval dál a dál. Oběťmi byl vesměs černošské prostitutky. Mnohé z nich se dosud nepodařilo ani identifikovat. Když vězeň s vyprávěním po několika dalších dnech výslechů skončil, bylo na seznamu zhruba 90 obětí!

FBI nyní postupně ověřuje jednotlivá doznání. Prozatím potvrdila 34 Littleových mordů. U mnoha dalších proces ověření stále probíhá. Další doznání zůstávají zatím neověřená. Už nyní je však zřejmé, že Little je patrně jedním z nejhorším sériovým vrahem americké historie a na kontě má pravděpodobně víc deliktů než nechvalně proslulý Ted Bundy.

Svaž, muč, zabíjej! Zpověď zabijáka BTK: Víc než vraždění mě bavilo spřádání plánů

Absolutní prvenství mezi americkými sériovými vrahy si dosud drží Gary Ridgway, zvaný Vrah od Green River, se 49 potvrzenými mordy. Také v jeho případě bylo množství zločinů, k nimž se doznal, podstatně vyšší.

FBI nyní zveřejnila mapu s vyznačenými lokacemi a informacemi o dosud neověřených vraždách, k nimž se Little doznal. Ve spolupráci s veřejností chce zjistit, zda skutečně drží za katrem nejhorší monstrum mezi sériovými vrahy, jaké se kdy na území USA narodilo. Zdá se to být víc než pravděpodobné.