Opuštěný stan, pak rozřezaná těla: Francouzka popsala okamžik, kdy našla těla zavražděných Skandinávek

Maroko je oblíbenou destinací turistů z celého světa. Mnoho z nich míří hlavně do pohoří Atlas objevovat rozmanitou přírodu. Na Atlas vyrazily i dvě turistky z Francie, které měly v úmyslu zdolat nejvyšší horu Severní Afriky Túbkál. Na Túbkál je nejlepší výstup z malé vesničky Imlil. Ovšem na vrchol se už nedostaly. Po asi hodině výstupu uviděly náhorní plošinu, kde byl opuštěný stan. Když se ještě o kousek přiblížily, naskytl se jim otřesný pohled jak z hororového filmu. Ležela tam těla dvou mladých děvčat, která měla uříznuté hlavy.

Zvrhlé video vraždy turistek v Maroku: „Je to Alláhova vůle!" křičeli

„Vyšly jsme v 9:15. Asi po hodině chůze z Imlilu jsme přišly na náhorní plošinu. Viděly jsme stan, který byl otevřený, a viděly dvě holky. Bylo to otřesné. Byly rozřezané. Varovaly jsme každého, koho jsme viděly v Imlilu, aby nechodil nahoru. Nechtěly jsme najít víc, než jsme viděly,“ popsala nález zohavených těl jedna z turistek.

„Byl to obrovský šok, myslely jsme na to celý den. Přimělo nás to myslet o tom, co je v životě důležité. Žít a být šťastný, být šťastný. Je mi líto rodin a doufám, že se to rychle vyřeší,“ řekla ještě otřesená a dodala: „První člověk, na nějž jsme narazili, nemluvil anglicky ani francouzsky. Snažili jsme se mu to vysvětlit, ale nerozuměl. Šli jsme dál a našli muže, který mluvil francouzsky, nakonec jsme zavolali policii."

Čeští turisté zamířili na místo vraždy dvou Skandinávek! „Jsme chlapi, nemáme strach,“ říkají

Poté, co na místo dorazila policie, zjistila, že těla patřila dvěma mladým studentkám, a to osmadvacetileté Maren Ueland z Norska a čtyřiadvacetileté Louise Vesterager Jespersen z Dánska. Po ohledání těl se zjistilo, že obě dvě byly znásilněny a posléze brutálně zavražděny. Vyšetřovatelé se nejdříve domnívali, že vražda měla sexuální motiv, ovšem poté se na internetu objevilo video, v němž čtveřice mužů skládá hold samozvanému Islámskému státu a jeho vůdci Abú Bakr al-Baghdadimu.

Otřesné svědectví ženy, která našla těla rozřezaných turistek! A tohle jsou tváře vrahů

Všechny čtyři podezřelé, kteří se objevili ve videu, se policistům podařilo dopadnout. Jednoho z nich chytili policisté ještě v pondělí a další tři se jim podařilo dopadnout v úterý a ve středu. „Podle marockých úřadů dotyčné video a předběžná vyšetřovací opatření ukazují, že by vražda mohla být napojená na teroristickou organizaci ISIS,“ uvedla dánská zpravodajská služba.

Vražda dvou mladých studentek šokovala celé Maroko, kde jsou útoky na turisty se spojitostí s extremistickými skupinami ojedinělé. Naposledy k útoku na turisty došlo v roce 2011, kdy po útoku jedné z teroristických skupin ve městě Marrakéš zemřelo 17 lidí.