Pedofil (19) odsouzený na doživotí: Jestli mě pustí, vystřílím školu!

Je mu teprve 19 let a už je postrachem okolí! Tyerell Przybycien (19) z amerického Utahu sedí ve vězení kvůli tragédii, k níž došlo loni v květnu. Mladík tehdy pomohl kamarádce Jchandře Brown (†16) se sebevraždou. Dívce opatřil lano, upletl smyčku a pak děsivé chvíle zaznamenal na video. V pátek za to dostal doživotí.

Jchandra Brown spáchala loni v květnu sebevraždu oběšením v kempu v Utahu. Předem se se svým plánem svěřila staršímu kamarádovi Tyerellovi Przybycienovi. Ten nejenže se nesnažil dívce sebevraždu rozmluvit, on jí s ní naopak ještě pomohl. Koupil provaz a dokonce uvázal smyčku.

Když si ji pak dívka uvázala kolem krku, její kamarád začal vše natáčet na video. Teenager v pátek před vynesením rozsudku od soudce uslyšel, že je tím nejhorším člověkem, jakého mohla Jchandra v těžkých časech potkat.

Když po tragédii mladíka zadrželi policisté, našli v jeho telefonu dětskou pornografii. O Tyerellově zálibě v příliš mladých dívkách a jiných úchylkách se rozhodl pro média promluvit jeho bývalý spoluvězeň. Nejmenovaný muž s ním strávil tři měsíce na společné cele a rozhodně nemá nouzi o podivné historky.

„Vedl jsem si deník, do kterého jsem psal všechno, co ten kluk říkal,“ vysvětlil listu Metro. Rozhodl se tak kvůli znepokojivým a zvráceným řečem, které tehdy obviněný mladík v cele vedl. Mimo jiné prohlásil, že by rád znásilnil jednu z dozorkyň. „Přitiskl bych ji ke zdi a omámil chloroformem,“ řekl.

A to nebyl jediný zvrácený plán, s jakým se měl svěřit. „Jestli mě někdy podmínečně propustí, vystřílím školu,“ šokoval. „Nejsem práskač, ale tohle mi už přišlo moc. Kdo něco takového řekne,“ vysvětlil Tyerellův bývalý spolubydlící, proč 19letého mladíka „naprášil“ vězeňské službě.

Sám byl zavřený na 140 dní kvůli přestupku. „Věci, které mi říkal, mě šokovaly,“ řekl listu Metro. Tyerell byl podle něj fascinovaný pornografií. Mladík si měl neustále psát seznamy oblíbených pornostránek, především prý preferoval ty, na kterých byl obsah s dívkami, které nápadně připomínaly nezletilé.

Jeho nejoblíbenějším žánrem bylo prý BDSM, tedy tvrdé porno s bičováním a svazováním, nebo videa, která simulovala znásilňování žen. Mladý závislák se také svěřil s tím, že až se dostane z vězení, založí vlastní stránku s lechtivým obsahem.