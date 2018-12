Mladík skončil v krvi. Agresor mu rozbil půllitr o obličej: Jedinou ranou mu takřka odřízl tvář!

Dvacetiletý Jack z anglického města Forsbrook byl v sobotu po desáté hodině večer s kamarády v baru. Náhle se u nich objevil neznámý muž a začal slovně urážet jednoho z Jackových přátel. Mladík se známého zastal a to si vyžádalo krvavou daň. Agresor mu totiž hodil do tváře půllitr a způsobil mu těžké zranění obličeje.

V sobotu večer se Jack Robinson (20) v baru bavil s přáteli. Náhle k nim přišel cizí člověk a jednoho z Jackových kamarádů začal slovně urážet. To se Jackovi nelíbilo, tak se kamaráda zastal a chtěl hádku ukončit. Nečekal však, jaké to bude mít následky. Zjevně opilý agresor se rozzuřil a mrštil mladíkovi do obličeje sklenici od piva. Ta se roztříštila a téměř mu uřízla kus obličeje.

„Věděl jsem, že to byla sklenice. Všude byla krev. Sundal jsem si bundu, abych si zakryl zranění. Strašně se bojím jehel, tak jsem jen myslel na to, kolik stehů asi budu potřebovat. Opravdu mě štve, že budu mít trvale poničený obličej. Bojím se, jak budou lidé reagovat a jak budu vypadat,“ řekl Jack.

Dále dodal: „Sestřička mi řekla, že mi zůstanou jizvy, ale řekla, že mě zašije velmi pomalu. Protože čím déle se zašívá, tím lépe se rány zhojí.“ Také sdělil, že si na jizvy zvykne, ale stresuje ho, že mu zůstanou na doživotí.

„Neznám toho útočníka osobně. Ale je příšerné, kdy někdo něco takového provede druhému člověku. Doufám, že dostane, co si zaslouží,“ mluví napadený mladík o útočníkovi, který po útoku okamžitě z místa utekl.

Místní policie zatkla čtyřiadvacetiletého muže pro podezření z těžkého ublížení na zdraví, ale propustila jej. Není jasné, zda ho stíhá na svobodě, nebo není v podezření. Policejní mluvčí hrabství Staffordshire požádal případné svědky útoku, aby se přihlásili na policii.

