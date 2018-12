Dramatická záchrana zřícené horolezkyně: Záchranáři museli do výstroje a zlézt skalní stěnu

Pád ženy byl záchranářům nahlášen krátce před polednem. „Ihned jsme se na místo vypravili ve dvou s potřebnou lezeckou technikou v těžkém terénním voze. Cestou jsme se potkali se sanitním vozem Zdravotnické záchranné služby. Přeložili jsme k nám jejich zdravotnické vybavení a snažili se dostat co nejblíže místu nehody," uvedl Tomáš Skokan z Horské služby Jeseníky.

Záchranáři se ale automobilem až ke zraněné ženě nedostali. „Vzali jsme všechno, co jsme mohli potřebovat, a zbytek cesty už došli po svých. Na místě jsme viděli, že žena se po pádu kutálela asi deset metrů po kamenitém povrchu a pak zůstala zaklíněná na skalním výběžku," uvedl Skokan.

Záchranáři vytvořili na skále několik jisticích bodů a vylezli ke zraněné lezkyni. „Na vrcholu jsme ji vytáhli šetrně ze zaklínění, zafixovali ji do vakuové matrace a lékař zdravotnické záchranné služby jí podal léky proti bolesti. Pak jsme ji pomocí lanové techniky spustili dolů," uvedl Skokan.

Záchranáři pak s pomocí hasičů i zdravotníků přenesli zraněnou na nosítkách složitým terénem až k sanitce, která ji převezla do nemocnice. „Vzhledem k podezření na poranění páteře jsme ji nechtěli překládat do našeho terénního vozu a pak zase do sanitky," podotkl náčelník Horské služby Jeseníky Michal Klimeš.