Adámek (10), kterého nechali lékaři krvácet na chodbě, je znovu v nemocnici! Zkolaboval kvůli záchvatům

„Ještě včera odpoledne, tedy v sobotu 1. 12., Jeník s maminkou dělali adventní výzdobu. Říkal jsem Adámkovi, který tiše leží, že letos budeme všichni spolu doma. O pár hodin později přišla další zkouška. Adámek po přetrvávajících epileptických záchvatech vyčerpáním zkolaboval,“ napsal na stránku „Pomáháme Adámkovi“ v neděli večer jeho táta.

Popsal při tom i dramatické události, které rodina před Vánoci prožívá. „Byla volána Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, do příjezdu posádek byla maminka ve spojení s dispečerem. Ještě že byl doma bráška Adámka Jeník, který mamince podal ambuvak, aby mohla Adámka začít prodýchávat do příjezdu Záchranné služby. Jeník házel Záchranné službě klíče, aby se dostali co nejdříve k Adámkovi,“ uvedl a dodal, že doma bohužel nemohl pomoci, protože se půl hodiny předtím vzdálil z bytu. Manželka už mu pak jen zavolala: „Přijď rychle domů, u Adámka je záchranná služba.“

Od záchranářů se pak na místě otec dozvěděl, že jeho syn bude transportován do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. „Záchranáři přináší vak, aby bylo možné Adámka snést do přízemí. Bráška Jeník viděl, jak mu odváží brášku. Maminka jede s Adámkem v sanitce. Adámkova postel zůstala zase prázdná,“ popsal zoufale. Dodal, že syn nyní leží na JIP pro větší děti a je stabilizovaný. Na závěr smutně napsal, co synovi šeptal u jeho lůžka: „Pořád ti pumpuju to tvoje kolo, co máš ve sklepě, čeká na tebe...“

Adámek (10) skončil s těžkým poškozením mozku poté, co v pardubické krajské nemocnici jako osmiletý podstoupil běžnou operaci krčních i nosních mandlí. Vše se zdálo v pořádku, než začal silně krvácet. Přivolaná sestra pak údajně se slovy „Snad nebude tak zle“ odmítla zavolat na ARO a poslala je na dlouhou cestu nemocnicí. Když pak dorazili na oddělení ORL, bylo zavřené.

Chlapec dlouhých 13 minut čekal na pomoc, která však stejně přišla pozdě. Spolykal tolik krve, že nakonec upadl do bezvědomí. Všemu v šoku přihlížela i jeho maminka a bezmocná sestra. Chlapečka se nakonec po čtyřicetiminutové resuscitaci podařilo oživit, ale mozek zůstal po tak dlouhé době bez kyslíku trvale poškozený. Z usměvavého chlapečka, který se těšil na školní výlet, je tak smutný chlapec, který nezvládá ani mluvit, natož se hýbat.

