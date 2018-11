Podvodník prodal neexistující letenky za 500 tisíc! Policisté ho obvinili

Jedna z mnoha výhod sociálních sítí je, že se člověk snadno dostane do kontaktu s lidmi, kteří mají podobné zájmy jako on. To si pravděpodobně řekli i lidé, kteří se přidali do facebookové skupiny „Cestování, cestovatelské seznamka, informace na cesty“.

Tepličtí kriminalisté obvinili ze zpronevěry jejího zakladatele a správce, který podvodným způsobem vylákal z lidí víc než půl milionu korun. Podvodník totiž lidem ve skupině nabízel levné letenky údajně pocházející z neveřejných nabídek. Žádné takové letenky ale k dispozici neměl.

Se zájemci se na „obchodu“ domluvil přes textové zprávy, email nebo Facebook a nechal si poslat peníze na účet. Palubní lístky pak samozřejmě nepředal. Policisté ví o 13 lidech, kteří podvodníkovi dohromady zaplatili 522 tisíc korun. Je možné, že obětí bude víc.

Pachateli hrozí za zpronevěru až osm let vězení.