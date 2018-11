Letuška popsala nejhorší let v životě: Pasažérka visela z okna!

Letuška Seanique Mellory popsala mrazivé detaily neštěstí, které se stalo letos v dubnu při letu z New Yorku do Dallasu. Letadlu explodoval motor a rozbilo se jedno okno, ze kterého málem vypadla pasažérka. I když ji Seanique dokázala vtáhnout zpátky, žena na následky zranění zemřela.

Letos v dubnu došlo ke smrtelné nehodě na palubě letadla letícího z New Yorku do Dallasu. Drama začalo ve chvíli, kdy explodoval jeden z motorů letadla americké aerolinky Southwest. Při výbuchu do okolí vyletěly střepiny, z nichž jedna zasáhla okno aeroplánu. Žena, která u něj seděla, málem z letadla vypadla, vysál ji ven podtlak. Zpátky ji vtáhli dva pasažéři za pomoci letušky Seanique Mellory.

Když se ozval výbuch, lidé začali panikařit a palubu letadla začal pomalu plnit kouř. Seanique Mellory pomáhala pasažérům s nasazováním kyslíkových masek a snažila se je uklidnit, když si všimla pasažérky visící ven z rozbitého okna. Když přišla blíž a vyhlédla z rozbitého okna, všimla si i rozbitého motoru a množství krve, která zvenčí potřísnila letadlo.

Vyšetřovatelé zveřejnili záznam komunikace interkomem mezi Mellory a piloty. Kvůli hluku způsobenému rozbitým oknem není některým slovům rozumět. „Je rozbité okno a někdo z něj visí ven,“ sdělila letuška pilotům šokující informaci. „Lidé sedí v sedadlech, někteří pomáhají dostat toho člověka dovnitř,“ popsala dramatické chvíle.

Podtlak málem vysál matku dvou dětí Jennifer Riordan (†43) z letadla ven. Seanique vyšetřovatelům řekla, že pasažérka z okna visela skoro celá, v letadle jí zůstaly pouze nohy, za které ji letuška zachytila, a za pomoci dvou cestujících ženu vtáhla dovnitř.

Jennifer na následky zranění přesto zemřela. Při nehodě se zranilo celkem 8 lidí. Piloti letadla museli nouzově přistát. Na palubě bylo 144 pasažérů.

Podle vyšetřovatelů motor explodoval kvůli vadné lopatce v turbíně. Opotřebovaná součástka prošla poslední kontrolou v roce 2012.