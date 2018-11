Tatínek Oliver zažíval chvíle hrůzy: Přes telefon sledoval lupiče v pokoji svého syna!

Chytré telefony dokážou neuvěřitelné věci. Například stačí jedno kliknutí, a můžete vidět záběry z kamer ve vašem domě. Máte tak dokonalý přehled o dění doma a přitom můžete být kilometry daleko. Tak jako v případě Angličana Olivera.

Oliverova manželka Sally a syn Sam ráno odletěli na dovolenou na Floridu, a protože Oliver nechtěl trávit večer sám, domluvil se s bratrem, že zajdou „na jedno“. Sešli se tedy v hospodě a v klidu si povídali u piva. Dokud se Oliverovi neozval telefon s tím, že někdo chodí po pokoji jeho syna.

„Seděli jsme v hospodě, dali si pár drinků a najednou mi pípnul telefon. V pokoji u Sama je kamera. Telefon napsal: pohyb v místnosti. Většinou to ignoruju, protože je to někdo z rodiny. Ale tentokrát to byl někdo cizí. Okamžitě jsem zavolal na policii,“ popsal Oliver deníku Daily Mirror.

„Viděl jsem tu ženu, jak po kolenou vlezla do pokoje. V tu chvíli vám to nedochází. Na pár sekund nerozumíte, na co se to vlastně díváte,“ dodal.

V době vloupání byl dům naštěstí prázdný, takže se nikomu nic nestalo, ale lupičům se podařilo najít šperky po Sallyně matce, která v roce 2011 zemřela při autonehodě. Ztráta takového dědictví Sally a Olivera samozřejmě drásá. Lidé ale rodině vyjadřují slova podpory, kterých si manželé velice váží.

Podle policie se zloději do objektu dostali špatně zabezpečenými dveřmi na dvorek. Oliver se Sally by možná místo do kamery měli investovat do pořádného zámku. Policisté po zlodějích pátrají a prosí veřejnost o pomoc.

