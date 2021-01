Američan Kevin Dahlgren na jaře roku 2013 přijel na návštěvu do Brna-Ivanovic ke své sestřenici Veronice. O měsíc později však celou rodinu Harokových vyvraždil, trpěl psychickými problémy a domníval se, že je vyvolený. Po krutém zločinu se dal na útěk do USA. Komplikovaný případ šokoval i zkušené kriminalisty.

Tehdy dvacetiletý Dahlgren se vydal do České republiky proto, že měl psychické problémy. Jeho rodiče se domnívali, že návštěva u jeho sestřenice by mu mohla pomoci. Z počátku bylo vše v pořádku, po necelém měsíci na něj ovšem rodina začala naléhat, aby si našel práci.

V Dahlgrenově hlavě se ozvaly hlasy, které už dřívě slyšel. Říkaly mu, že je jedinečný a vyvolený, u soudu pak dokonce prohlásil, že se cítí jako reinkarnace Alexandra Velikého. Podle psychiatričky měl strach ze selhání a rozhodilo ho, když jeho příbuzní chtěli, aby se zařadil do společnosti.

Podle lékařů ho však jeho psychické problémy v osudný den 22. května neovlivňovaly natolik, že by byl nepříčetný. Toho dne totiž Američan brzy ráno zaútočil nejprve na Michala (†52), manžela jeho sestřenice. Usmrtil ho 29 ranami. Hned poté se vydal zavraždit i jeho ženu Veroniku (†46) a jejich syna Filipa (†23). Na místě činu i nadále zůstal, bezproblémů převzal od pošťačky balíček a poslal pryč uklízečku. Když dorazil domů ze školy i druhý syn manželů Harokových David (†17), zavraždil i jeho. Jako zbraň použil kámen.

Útěk, doživotí a sebevražda

Těla odnesl do garáže a zapálil, poté se začal prchat ze země. Sousedé si slabého kouře všimli už odpoledne, ale až v deset večer vešli do garáže, uhasili plameny a s šokem zjistili, že to, co považovali za hromadu hadrů jsou lidská těla.

Policisté měli ovšem problém z identifikací ohořelých těl, nevěděli zda je Dahlgren jednou z obětí nebo pachatel na útěku. Následující den se však potvrdila druhá varianta a policisté zalarmovali letiště, protože předpokládali, že se možná vrah pokusí utéct do rodné země.

Přesně tak se také stalo, byl identifikován na letišti ve Vídni, bohužel už byl však v letadle, které bylo ve vzduchu. Pilot odmítl nouzově přistát na některém evropském letišti, bál se totiž, jak by se mohl Dahlgren zachovat. Zatčen byl tedy až na letišti v USA.

Nastal však další problém pro českou policii. Dosáhnout toho, aby byl Američan vydán do Česka, což se nakonec po různých peripetiích povedlo. Od soudu si Američan odnesl doživotí, měl si ho odsedět ve věznici Valdice, proti rozsudku se sice odvolal, ale odvolacího soud mu trest potvrdil. 11. ledna 2018 se oběsil ve své cele.