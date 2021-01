Brutální vrah Vladimír Bayer: Před 20 lety ze msty zavraždil svou neteř Moniku (†7)

Začalo to voláním na linku 158. Matka pohřešovala svou sedmiletou dceru Moniku. Unesl ji Vladimír Bayer, chtěl tak potrestat družku za to, že ho opustila, dívenku k sobě nalákal na sušenky. Byl její strýc. Doma ji pak surovým a zvlášť trýznivým způsobem zavraždil. Od jeho trýznivého činu uplynulo 20 let a pachatel na něj i letos může vzpomínat za mřížemi. Soud ho tam poslal na zbytek života.

Vladimír Bayer, jméno, které obyvatelům Moravského Berouna před dvaceti lety nahánělo strach. Už jako mladistvý tropil problémy velkého rázu. V roce 1993 společně se dvěma kamarády brutálním způsobem zavraždili důchodce.

Za tento děsivý skutek tehdy dostal sedm let vězení, ale už po pěti vyšel ven. Netrvalo dlouho a došlo na nejhorší. Začal se psát případ, který i po dvaceti letech vhání do očí slzy. O případu podrobně psal na svém webu Kriminalistika historik Miloslav Jedlička.

16. leden roku 2001

Toho dne přijali policisté v Moravském Berouně oznámení. Šlo o pohřešování teprve sedmileté dívky, žákyně první třídy, Moniky. Jako každé jiné ráno odešla do školy. Tam ale nikdy nedorazila.

Okamžitě se rozjelo pátrání, do kterého se zapojila i veřejnost. Účastnil se ho též Bayer. Dvě hodiny po oznámení ho policie zadržela v tamní restauraci. Policistům vyprávěl nejen o svém životě, ale i o tom, že se od něj odstěhovala jeho družka i s dítětem. Policistům dokonce ukázal i svůj byt, zda se v něm Monika nenachází. Nebyla tam.

Rafinovaný únos

Kriminalisté intenzivním vyšetřováním zjistili, že Monika byla před školou spatřena s cizím mužem. Popisem odpovídal Bayerovi. Několik dalších dětí pak uvedlo, že je oslovil neznámý muž s tím, aby Moniku ve škole omluvily.

Když policisté jedné spolužačce Moniky ukázali fotografie podezřelých, mezi kterými byla i ta Bayerova, bezpečně na něj ukázala. Dalším krokem ve vyšetřování byl i dopis, který se objevil na dveřích babičky malé dívky. Dětským písmem v něm patrně Monika prosila o pomoc… To už bylo ale pozdě.

Přesná citace dopisu není známá, psalo se v něm, že pokud se k Vladimírovi nevrátí zpět jeho bývalá družka, přijde dívka o život. K dopisu byly připnuty dvě sponky. Sponky, které patřily pohřešované dívence.

Tři dny, pak bude funus. Váš popravčí

Když na Bayera nastoupila policie, dlouhých sedmnáct hodin popíral jakoukoliv spojitost se zmizením dívky. A to i přesto, že měl v kapse dopis, ve kterém se psalo: „Dávám vám poslední tři dny a bude funus. S pozdravem Váš popravčí.“

Když kriminalisté vyvrátili veškeré jeho alibi, povolil a k činu se doznal. Na Moniku čekal před školou, pomocí sušenek se mu ji povedlo odvést k sobě do bytu. Tam ji pak donutil napsat onen výhružný dopis.

Při diktování se dívku rozhodl ze vzteku a msty zavraždit. Vražda byla provedena zvlášť trýznivým a brutálním způsobem. Následující věty mohou být pro někoho nepříjemné. Dívence do úst nacpal kapesník, ty pak přelepil páskou. Šňůrou a tkaničkou od svých bot jí ovázal krk. Tělíčko svlékl, zabalil do povlečení, vsunul do pytle a odnesl do kůlny za domem, kde bydlel. Poté již mrtvou Moniku vložil do staré ledničky. Bestiální vrah Mrázek měl i šestiletou oběť! Dopadli ho náhodou kvůli hloupé chybě

Důkazů bylo mnoho, Bayer vinu odmítal

Když se doznal, předal kriminalistům klíče od kůlny (měl je jen on) a řekl, kam tělo uložil. Při domovní prohlídce policisté a technici nalezli tělo dívky i mrtvého psa. Zároveň se podařilo najít i několik dalších usvědčujících důkazů: otisky prstů dívky na sklenici, zimní boty, zbytky nespálených školních potřeb a oblečení, dokonce též obal od nešťastných sušenek.

Poté přišlo na řadu obvinění za účasti obhájce. Vladimír Bayer začal vinu tvrdě popírat. Dokonce si stěžoval, že byl k doznání přinucen bitím bez strany policistů. Vinu chtěl hodit na svého bratra Jiřího, předložil dopis, ve kterém se měl jeho bratr k vraždě doznat, přišel dokonce i s tím, že za vraždou stojí ruská mafie…

Bayer se v dopisech podepisoval jako „Zoro Neporažený“ nebo jako „Váš popravčí“. Jeden takový dorazil i soudkyni. Autor dopisu požadoval okamžité propuštění. Nebál se ani zneužít jméno vlastní matky. V dopise adresovaném prezidentské kanceláři se „matka“ dožadovala milosti pro svého syna.

Děsivý obličej, IQ 82

Vyšetřování se účastnili i soudní psychiatři, psychologové a sexuologové. Podle nich byl Bayer podprůměrně inteligentní (IQ 82). Nikdy netrpěl žádnou duševní chorobou, a to ani v době spáchání zvlášť závažného činu vraždy. Bayer měl holou hlavu a děsivý výraz v obličeji.

Nebyla u něj zjištěna ani sexuální deviace, zjištěn byl ale anomální vývoj jeho osobnosti, který byl podmíněn nezvladatelnou výchovou a trvalým pobytem v sociálně závadném prostředí. Podepsat se na něm mohla i nedostatečná motivace, nízké sociální vazby či nízká citová a mravní úroveň.

Výrazný byl u Vladimíra i rys agresivity. Určitou roli mohla hrát i beznaděj, vrah totiž trpěl nevyléčitelnou nemocí a podroboval se ozařování. V době spáchání vraždy byl ale schopen své jednání ovládat. Zároveň se znalci shodli, že naděje na jeho resocializaci je nulová.

Doživotní trest

I přes všechny důkazy se Bayer snažil stíhání vyhnout. Soudní jednání protahoval, měnil obhájce a navrhoval nové svědky, často takové, kteří neměli s případem nic společného, případně vůbec neexistovali.

V říjnu roku 2001 zahájil hladovku, po příbuzných dokonce požadoval, aby zařídili jeho návrat z vazby. Vyhrožoval, že všechny členy rodiny povraždí. Přesto si 19. října 2001 vyslechl rozsudek - jako zvlášť nebezpečného recidivistu ho soud poslal na doživotí do vězení.

Kolik je v ČR doživotně odsouzených?

V současné době je v českých věznicích k doživotnímu trestu odsouzeno celkem 46 osob. Z toho je 43 mužů a tři ženy. Data, aktualizovaná k 11. lednu letošního roku, zveřejňuje na svém webu Generální ředitelství Vězeňské služby.