Chaos a rozfofrované miliony bez užitku. Od NKÚ to za pandemii schytalo ministerstvo zdravotnictví

Stát v letech 2017 až 2021 vynaložil na informační podporu protiepidemických činností 495 milionů korun, na řešení pandemie ale nebyl připraven. Vyplývá to z kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Po vypuknutí epidemie covidu-19 provázel řízení chaos a budování nové IT infrastruktury pak vysoká míra improvizace, což přineslo řadu problémů, uvedli kontroloři v dnešní tiskové zprávě. Upozorňují také na to, že ministerstvo zdravotnictví (MZd) nezapracovalo nově vytvořenou informační podporu do Pandemického plánu ČR ani do své informační koncepce. Ministerstvo zdravotnictví v reakci uvedlo, že závěry NKÚ respektuje a provádí nápravná opatření. Od nástupu vlády Petra Fialy (ODS) k takovýmto pochybením nedochází, sdělil dnes ČTK mluvčí rezortu Ondřej Jakob.