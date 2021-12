Bratři Vojtěch (11), Vít (7) a Václav (6) jsou prvními třemi dětmi v Brně ve věku od 5 do 11 let, kteří jsou očkovaní proti covidu-19. Na vakcinaci je přivedl jejich táta Marek (46).

Chlapci dostali vakcínu ve čtvrtek ve Fakultní nemocnici Brno (FN Brno) s úderem poledne. „Zpočátku jsme váhali. Pak jsme se rozhodli, že to nebudeme probírat s internetem, ale že se zeptáme naší dětské doktorky,“ uvedl táta Marek.



Radili se s lékařkou

Doporučení lékařky bylo jednoznačné. „Řekla nám, že to dětem ublížit nemůže, může jim to přinést pouze benefity. To bylo pro nás rozhodující. Mělo by se postupovat podle vědeckých důkazů. Syny jsme proto objednali na první možný termín,“ vysvětlil otec kluků.

Jako první šel Vojtěch, který očkování zvládl naprosto bravurně. „Na začátku to trochu píchlo, ale nebylo to nic strašného. Dalo se to vydržet,“ řekl po očkování. Obdobně statečný byl i Vít. Pouze nejmladšího Václava trochu vyděsila injekce, ale i on to nakonec zvládl.



Video Očkovat malé školáky: Ano, či ne? A kritika za nesmyslná opatření v debatě Blesku - Blesk TV a Mall TV

V registru je aktuálně 800 dětí. Očkujeme v kinosále FN Brno, kde jsme pro děti připravili plyšáky, omalovánky a nejrůznější hračky," uvedla mluvčí FN Brno Veronika Plachá.