„Představte si sebe jako bodyguarda, který se připravuje, aby byl schopen zvládnout raubíře. Vakcína znamená v tomto případě váš dobrý trénink před covid-19, který je tím raubířem“ vysvětluje Mayer.



Kdo nemá třetí, jako by vynechal trénink

„Ochrana proti tomuto koronaviru je částečná už po první dávce, solidní po druhé, ale robustní je až po třetí dávce. „Pokud člověk nedojde na podpůrnou třetí dávku, je to jakoby bodyguard vynechal pár tréninků. Raubíř ho pak může zaskočit a sejmout,“ zdůraznil lékař.

Mayer zdůrazňuje, že sám má v sobě již tři dávky vakcíny proti covid-19 a vřele to doporučuje všem. „Nejúčinnější jsou mRNA vakcíny, kterými se očkuje i na Masarykově univerzitě,“ přidal radu.



Je jako zámek

Tento typ vakcín totiž dokáže vytvořit imunitu proti spike proteinu. „Připodobním to k tomu, že zalepíte zámek, aby do něj virus nemohl dostat klíč. Pokud již do těla pronikl, tak se proti němu vytvoří protilátky,“ zdůraznil Mayer.



Jiří Mayer se již 30 let věnuje diagnostice a léčbě zhoubných onemocnění krvetvorby. Podílel se na zavedení transplantace kostní dřeně do praxe. Je členem Evropské hematologické asociace (EHA). Aktivně se podílí na práci ve Výzkumné skupině lékařské genomiky ve Středoevropském technologickém institutu CEITEC.

Osm let byl děkanem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (MU) v Brně. Nyní je přednostou Interní hematologické a onkologické kliniky Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice Brno.



Video Věkový průměr pacientů s těžkým průběhem covid-19 klesá - Hynek Zdeněk, blesk.cz

Vakcíny se dělí na mRNA a vektorové. Oba typy pracují odlišně.Jejich účinnost je podle Mayera vyšší a ochrana delší.