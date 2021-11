Přes deset kilometrů šplhal serpentinami do kopce očkovací tým, aby se mohli lidé na Hrčavě naočkovat. Pohořeli, přišla jen jedna babička. Jablunkovsko a Třinecko jsou pro očkovací týmy „tvrdým oříškem“.

Nejen s Hrčavou, ale s celým odmítavým Jablunkovskem a Třineckem si hygienici nevědí rady. Oslovili dokonce i hospodské a kněze, aby pomohli přesvědčit místní. „Marně,“ sdělil krajský koordinátor očkovacích týmů Pavel Rydrych. Když očkovací vůz odjížděl z Hrčavy, letěly za ním i kameny.

Je to na prakticích

Krajský koordinátor Pavel Rydrych netušil, co ho čeká. „Bruntálsko a Novojičínsko jsme zvládli, zde si nevíme rady. Zkusili jsme všechno. Teď je to na praktických lékařích. K těm by mohli mít lidé větší důvěru,“ poznamenal Rydrych. V malých obcích Beskyd je proočkovanost jen kolem 30%.

Řeší energie

„Informace, že přijedou, vyvěšená byla. Ale tady mají lidé jiné starosti,“ řekl starosta obce Hrčavy Marek Sikora. Zdražení energií odsunulo covidu-19 na druhou kolej. „Začalo se řešit znovu dřevo, uhlí, lidé oprášili kotle na tuhá paliva,“ řekl Milan Lysek z Jablunkova.

Werkový fenomén

Podobný názor na to, proč odmítači vakcinace v této oblasti Moravskoslezského kraje hrají prim, má starosta Mostů u Jablunkova Ondřej Niedoba. „To je jednoduché. Tady dominují železárny, pro místní werk. Tam si někdo něco přečte a pak se to probírá v kantýnách, na šichtě, po šichtě v autobuse. To je prostě werkový syndrom,“ popsal, jak se šíří dezinformace.

„Když lidé sledují, jak jsou některé špičkové vědecké kapacity označovány za dezinformátory a oponentní názory mažou, vzniká nedůvěra,“ míní místní folklorista Otmar Kantor. „Většina tady pracuje v železárnách, sdělí si to. Pro mě je nepřijatelné, že místo podpory silné imunity, cpe stát všem do hlav jen vakcíny,“ doplnil.

VIDEO: Jak funguje vakcina v našem organismu.