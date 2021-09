Stavy daňků narostly o 200 procent a muflonů o 100 procent. Za zdevastování krajiny dostala Veterinární univerzita v Brně od České inspekce životního prostředí (ČIŽP) 1,5 milionu korun pokutu.

Mufloni měli být navíc v uzavřeném prostoru obory. „Pohybovali se však volně mimo ni, čímž akademici porušili výjimku pro chov tohoto nepůvodního druhu,“ vylíčil mluvčí inspekce Jiří Ovečka.

Zvířata ožrala zahrádky

Naštvaní byli na univerzitu i lidé z okolí. „Šlo poznat, že zvěř má málo pastvy a zdrhá. Sežrala nám hrách, kukuřici, fazole i řepu. Přestávám to sázet, protože nesklidím nic,“ zlobil se jeden z nich.

Nad případem se pozastavil šéf Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích Petr Orel. „Bylo patrné, že za plotem už nejde o oborový chov, ale spíše farmový,“ uvedl. Podivuje se nad tím, že akademické pracoviště takto přistupuje k ochraně přírody.

Podle ředitele Školního zemědělského podniku Nový Jičín, který spadá pod univerzitu, Radka Haase, vše zavinilo jeho minulé vedení. „Problém řešíme a počty postupně redukujeme,“ sdělil.

Veterinární univerzita byla v minulých letech inspekcí životního prostředí už třikrát pokutována za podobné prohřešky.

Totální selhání

„Naprosto selhal orgán státní správy myslivosti, který mohl z výkazů o honitbě snadno zjistit, že se v oboře neplní plán lovu a univerzita ve výkazech uvádí nepravdivé údaje o počtu zvířat. Až do podnětu inspekce však nedělal nic,“ uvedla ČIŽP.

Podle ministerstva zemědělství to měla řešit novojičínská radnice. Tam se ale brání. „Náš úřad nemůže omezovat stavy zvěře, když mu to zákon neumožňuje. Má to na starost Agentura ochrany přírody a krajiny. Ta tak dosud neučinila,“ řekla mluvčí města Nový Jičín Marie Machková.

