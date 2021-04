Pokrmy se připravovaly v zázemí restaurace v bunkru pod brněnským Špilberkem. Ihnačákovi pomáhali také čtyři kuchaři, kteří v době nouzového stavu nemají práci, a jejich sociální situace není jednoduchá.

Nápad odměnit zdravotníky a zároveň podpořit lidi bez práce dostal spolek AMERFO, který provozuje v Brně zážitkovou expozici v bunkru pod Špilberkem, a sociální podnik Franz Kafka Špitál zaměstnávající osoby s hendikepem.

Šéfkuchař Marcel Ihnačák, který je členem správní rady spolku, proto společně s kuchaři z bunkru připravil jídlo pro covidové jednotky. „Chceme podpořit zdravotníky, poděkovat jim a vyzvat všechny, aby vydrželi dodržovat opatření i přes Velikonoce, aby počty nakažených nezačaly zase stoupat,“ vysvětlil Ihnačák.

Krůtí kapsa, salát s bazalkovou salsou

Pro zdravotníky to bylo v zajeté rutině zpestření dne. „Je to něco nestandardního, a zvlášť v takovém množství a vynikající kvalitě. Určitě to zvedne náladu, je to takový příjemný bod dne,“ svěřila se jedna ze zdravotnic.

„Mistr Ihnačák připravil krůtí kapsu s bramborami, salát s bazalkovou salsou a makový chick cake s ovocným přelivem. Nemělo to chybu,“ prozradila mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá.

Marcel Ihnačák je rodák z Popradu, měl nakročeno podobně jako jeho strýcové k nadějné hokejové kariéře, kterou ale ve dvaceti ukončilo zranění. Začal se věnovat gastronomii, už ve 23 letech se stal šéfkuchařem pražské restaurace Století, kde vařil pro hvězdy jako Karle Gott, Sean Connery či Calvin Klein. O dva roky později se vydal sbírat další zkušenosti do Anglie. Tam vařil i u Jamieho Olivera.

VIDEO: Vánoční stůl podle nejlepších českých kuchařů.