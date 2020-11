Úzkou Anenskou ulici v centru Prahy plní v pátek krátce před půlnocí policejní auta. Hned nato z nich vyskáče kriminálka a těžkooděnci, přijíždí i cizinecká policie se speciálním vozem na ztotožňování osob, dvě sanitky a velký záchranářský vůz Atego. Muži zákona rovnou míří k vratům vedoucím do pasáže 184 - v klubu za nimi totiž právě probíhá tajná nelegální párty!

Desítky lidí se vlní v rytmu hudby, další jen sedí a popíjejí alkohol nebo se věnují stolnímu fotbálku uvnitř podniku, který má být teď, v době vládních omezení, zavřený. O párty se její účastníci dozvěděli na soukromém profilu na sociálních sítích a dovnitř se dostali teprve poté, co hlídači u vchodu řekli tajné heslo v angličtině. Policisty ale pustit nechtějí, a tak se muži zákona musejí dovnitř dostat násilím. Podle redaktora Blesk.cz, který manévry sleduje na místě, musejí dokonce použít beranidlo, hák a hydraulický rozpínák zárubní!

Policisté vbíhají dovnitř a zanedlouho už účastníky vyvádějí po skupinách ven a kontrolují: Mladý muž v teplácích, zelené mikině a hnědém kabátu vychází ven se vztyčenou hlavou a obklíčen policisty, na obličeji má roušku, jeho kamarád za ním - jen ve svetru a bez roušky - si hlavu chrání rukou, aby unikl hledáčku fotoaparátů. Další mladík v béžové péřové bundě v doprovodu policistů zvedá ruce, jako by naznačoval, že se vzdává. Většina z vyvedených jsou mladí lidé kolem 20 let, na rukou mají růžové náramky, které je opravňují se párty účastnit.

Video Policejní zásah ukončil nelegální party v tajně otevřeném klubu v centru Prahy. - Václav Burian Blesk.cz

Z celkem 119 lidí, které na místě policisté objevují, je jen 17 Čechů, zbytek jsou cizinci, kteří hned míří do vozu cizinecké policie. Podle informací Blesku mezi nimi jsou i nezletilí a také studenti, kteří přijeli do Česka v rámci programu Erasmus.

Dívka skončila v nemocnici

Jednou z nich je i mladá Francouzka. „Věděli jsme o tom asi měsíc. Ale nechci to specifikovat,“ říká Blesku na místě. „Na večírky chodím v Praze už asi dva týdny. Nikdo neměl roušku. Je to nelegální večírek, tak tam přece nebudeme nosit roušku. Já jsem covid už prodělala, takže se nebojím,“ uvádí dívka v rozhovoru pro Blesk krátce poté, co byla vyvedena z klubu. Alkohol tam podle ní tekl proudem, jedna z dívek (22) se dokonce opila tak, že ji záchranáři podle jejich mluvčí Jany Poštové museli převézt do nemocnice.

Video Policie rozehnala párty v nočním klubu, 27. listopadu 2020. - Policie České republiky

Policisté účastníky zkontrolují a většinu z nich pak pouští zadním východem ven. Osm lidí ale musí na služebnu. „U osmi osob se domníváme, že se jednalo o organizátory akce, ti skončili na policejní služebně, aby situaci vysvětlili. Okolnostmi případu se zabýváme a je předpoklad, že věc bude řešena oznámením správnímu orgánu,“ komentuje policejní mluvčí Jan Daněk. O den později se policisté na místo vrátili, probíhají další úkony. Blesk.cz situaci na místě sleduje.