Ve 20 hodin se rozsvítí v Praze Petřínská rozhledna, Tančící dům, Westfield Chodov, Obchodní centrum Nový Smíchov a Dům světla České společnosti AIDS pomoc. V Ostravě bude nasvícena radniční věž a Forum Nová Karolina, v Českých Budějovicích budova radnice a v Ústí nad Labem budova Severočeského divadla.

„Tato akce slouží nejen jako symbolická připomínka těch, kteří na AIDS zemřeli, ale je rovněž prostorem pro angažovanost a zviditelnění komunit i jednotlivců, kteří chtějí upozornit na problém stigmatizace HIV pozitivních a také na rostoucí počet nových případů HIV infekce,“ uvedl ředitel Domu světla České společnosti AIDS pomoc Jiří Pavlát.

Letos přibylo v Česku 54 HIV pozitivních

Česká republika si nadále drží status země s relativně nízkou úrovní infekce HIV, jak upozorňuje Státní zdravotní ústav. Podle dat z výroční zprávy za minulý rok bylo v ČR zachyceno 222 nových případů, což je srovnatelné s rokem 2012. „Momentálně jsou dostupná data za leden - 19, únor - 23 a březen - 12 nových HIV diagnóz,“ doplňuje pro Blesk Zprávám Jiří Pavlát. Celkem je pak v ČR 3644 diagnostikovaných HIV pozitivních osob.

Přesto ale stojí Česko před problémem. ČR je totiž za roky 2010 až 2018 zemí s pátým největším nárůstem počtu nově nakažených virem HIV, zvýšení činí 128 procent. Nelichotivému žebříčku zveřejněným evropskou mutací portálu Politico vedou Filipíny.

SZÚ navíc upozorňuje, že počet nově diagnostikovaných je mírně vyšší než v roce 2018. „Pro vyhodnocení dlouhodobého trendu je však potřeba vyčkat na vývoj v dalším roce,“ doplňuje v tiskové zprávě.

Léčeným HIV pozitivním hrozí podobná rizika

Virové nemocnění HIV může svému hostiteli způsob syndrom získaného selhání imunity, neboli AIDS. Ten výrazně oslabí tělo, hlavním vodítkem je kupříkladu drastické hubnutí nebo únava. Nejčastěji člověk následně umírá na selhání organismu a na zápal plic.

Test na HIV má smysl až zhruba tři měsíce po rizikové aktivitě. | archiv, Profimedia.cz

Přesto už není toto onemocnění rozsudkem smrti. Současná léčba dokáže zastavit množení viru a HIV pozitivní pacienti tak mají neli stejnou imunitu, jako běžný občan. I proto nyní nejsou HIV pozitivní pacienti, kteří podstupují léčbu, v ohrožené skupině.

„V této oblasti je zatím málo poznatků, nicméně se dá říct, že léčení HIV pacienti s dobrou imunitou bez jiných rizikových okolností (obezita, cukrovka, stáří apod.) jsou na tom podobně jako běžná zdravá populace,“ uklidňuje Pavlát. Dodává, že pro neléčeného HIV pozitivního pacienta, a pro člověka s rozvinutým AIDS ale může být onemocnění covid-19 stejně fatální, jako i pro ostatní rizikové skupiny pacientů.

Test na HIV až domů

Pavlát v rozhovoru pro Blesk Zprávy zmiňuje, že se Domu světla epidemie výrazně dotkla. „Psychologickou pomoc poskytujeme přes telefonní bezplatnou linku a internetovou poradnu. Přednášky, které se běžně uskutečňují přímo ve školách, jsme zatím pozastavili. Ale už i v předchozích letech jsme kromě osobních přednášek nabízeli také webináře týkající se prevence HIV, ve kterých dále pokračujeme,“ uvádí.

Důležité je především to, že se pozastavilo testování. Z těchto důvodů očekává Pavlát méně diagnostikovaných případů. Dům světla na to zareagoval obnovením sebetestování. „Minulý rok jsme pilotně vyzkoušeli rozesílání HIV sebetestů a během karantény jsme domácí sebetestování obnovili. Zájemcům, kteří se dostali do rizikové situace, zasíláme testy na domácí použití zdarma,“ řekl Pavlát Blesk Zprávám.

Za dobrou zprávu považuje Pavlát i to, že se nepřerušily dodávky léků. Uvádí, že nezaznamenali žádný výpadek. Problematické může být vyzvedávání léků a receptu. „Léky na HIV jsou tzv. centrové léky, a proto není možné, aby vám je lékař předepsal na e-recept a vy jste si je vyzvedl/a v jakékoliv lékárně,“ upozorňuje HIV komunita. Zřídila tak na pomoc i zvláštní telefonní linku. Více najdete zde.