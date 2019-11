Rak

Nejraději budete se svými dětmi, které jsou hravé! Není divu, že se zapojíte do aktivit, které běžně neděláte. Jen buďte při skotačení obezřetní, protože se můžete poranit! Ale i kdyby se to stalo, tak na to neumřete. Takže mějte stále úsměv na tváři.