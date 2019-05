Velký objev českých vědců: Umělý brzlík pomůže pacientům s AIDS i leukémií

Za společensky významným objevem stojí tým mladého vědce Jakuba Erbena, doktoranda fakulty textilní TUL, který za nápad získal prestižní mezinárodní cenu Théophila Legranda pro mladé vědecké talenty v oblasti textilu. Neminula ho ani odměna 8 000 euro (205 520 Kč), která je s oceněním spojená.

„Vyvinuli jsme unikátní kompozit z mikro- a nanovláken, který je vytvořen tak, aby svou strukturou co nejvíce odpovídal přírodní mezibuněčné hmotě a maximálně tak stimuloval buňky k růstu,“ říká Jakub Erben.

Doktorand z Technické univerzity Jakub Erben získal prestižní mezinárodní cenu Théophila Legranda pro mladé vědecké talenty v oblasti textilu. | TUL

Zatím umělý brzlík testují na myších

Američtí partneři ze Sloanova a Ketteringova centra pro výzkum rakoviny zatím provádějí testy převážně na myších s myšími kmenovými buňkami. Použitelných lidských kmenových buněk schopných vytvořit brzlík je pro vědu k dispozici jen velmi omezené množství. Výsledky získané na laboratorních myších jsou ale velmi dobré.

V současné době není úplně jasné, kdy umělý brzlík začne pomáhat lidem. „Když budu střízlivý, myslím, že by to mohlo být tak za deset let, možná osm, výzkum je opravdu na samém začátku,“ řekl mladý vědec.

„Nemůžeme zatím říci, že když voperujeme pacientovi do těla in vitro vytvořený brzlík, bude mít jeho organismus 100% imunitu, ale i my na liberecké univerzitě děláme vše proto, abychom se tomuto stavu co nejvíce přiblížili,“ dodává Erben.

Umí tělo zbavit buněk napadených virem

Brzlík produkuje specifický druh bílých krvinek, které jsou důležitou složkou našeho imunitního systému a umí tělo zbavit buněk napadených virem, parazitem i nádorem. V době dospívání ale brzlík ztrácí na významu a postupně zaniká.

Frontman kapely Queen zemřel kvůli zákeřné chorobě AIDS. Nyní mají pacienti naději v podobě umělého brzlíku. | archiv, Profimedia.cz

Světová věda ovšem vidí další využití brzlíku tam, kde organismus ztratil svou obranyschopnost v důsledku zničení imunitního systému. Nejčastějšími příčinami jeho zničení jsou onemocnění AIDS a některé druhy rakoviny, především leukémie, spojené s destrukcí kostní dřeně při léčbě ozařováním.

Co se s umělým brzlíkem stane, když už není potřeba?

„Náš tkáňový nosič je tvořen z biodegradabilního polymeru a poté, co splní svou funkci, se rozpadne na deriváty, které umí tělo odbourat nebo vyloučit. Není pak nutné provádět reoperaci a brzlík z těla vyjímat,“ vysvětluje mladý vědec, co se stane s umělým brzlíkem, když už jej tělo přestane potřebovat.

Mladý vědec pod vedením vedoucího katedry netkaných textílií a nanovlákenných materiálů Jiřího Chvojky dodává unikátní tkáňové nosiče – tvz. scaffoldy, newyorskému pracovišti, které patří mezi tři nejvýznamnější světová centra v oblasti léčby rakoviny. Na zmíněných scaffoldech američtí vědci pěstují kmenové buňky do podoby funkčního organoidu. Takto v laboratoři vytvořený organoid je zjednodušenou verzí původního lidského brzlíku, s podobnou mikroanatomií a stejnou funkcí.