Evropský turistický sektor kvůli dopadům koronaviru přichází na ztracených tržbách aktuálně zhruba o miliardu eur měsíčně (více než 25 miliard Kč). Řekl to v pondělí eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton. Nezanedbatelný vliv má totiž přerušení leteckého spojení s Čínou, odkud do Evropy každoročně zavítají miliony návštěvníků.

„Turisté z Číny do Evropy necestují od ledna. To znamená dva miliony ztracených nocí (v hotelech). A to je od ledna miliarda eur měsíčně,“ řekl Breton televizi BFM.

Evropský turistický sektor má za posledních 20 let z hospodářského vzestupu Číny značný prospěch. List China Daily napsal, že čínští turisté v loňském prvním pololetí uskutečnili asi tři miliony návštěv do evropských zemí, což byl meziroční nárůst o 7,4 procenta.

Video Ředitel Asociace cestovních kanceláří ČR Michal Veber ke stornopoplatkům zájezdů zrušených ze strachu z koronaviru. -

Nový typ koronaviru se od loňského prosince šíří z Číny, v celém světě už je více než 89.000 nakažených, onemocnění podlehlo více než 3000 lidí. První tři nakažené nemocí COVID-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje, má i Česká republika. Na nemoc zatím neexistuje spolehlivý lék, několik se jich ale už testuje.