Koronavirus ONLINE: Zrušte vánoční večírky a setkávání, žádá Vojtěch. Prázdniny prodloužit nechce

Všechny firmy a organizace, které připravují jakékoliv vánoční večírky, Vojtěch vyzval, aby od toho upustily.

„Jsou to skutečně velmi rizikové akce,“ poznamenal. „Prosím, zrušte, případně odložte někde možná až po Novém roce jakékoliv setkávání, večírky a podobné akce. Je to naprosto zásadní, abychom do vánočních svátků šli s co možná nejklidnější situací,“ vzkázal Vojtěch.