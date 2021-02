Koronavirus ONLINE: Zeman odletěl z ČR. A za velkou hostinu čelí kritice premiér Řecka

Hamáček: O testování školáků bude jednat krizový štáb

O testování školáků a jejich návratu do tříd by měl jednat ve středu Ústřední krizový štáb (ÚKŠ). Na tiskové konferenci ČSSD to dnes řekl její šéf a ministr vnitra Jan Hamáček, který štáb řídí. Podle něj je nutné systém testování dopracovat a zajistit nákup testů a jejich distribuci.

Vláda má dnes projednat návrh ministerstva školství, podle kterého by se měli do škol vrátit 1. března nejdřív maturanti. "Jsme připraveni se na rozpracování plánu podílet. To, co ministerstvo předložilo, je základ do diskuse, ale stále obecný materiál," uvedl Hamáček. Podle něj bude testování ve školách "složitá logistická operace" a krizový štáb by měl ve středu projednat, jak by se mohl zapojit integrovaný záchranný systém a kraje.

Hamáček řekl, že ministerstvo zdravotnictví musí nejdřív stanovit, jaké testy se zvolí. Poté je potřeba je nakoupit a musí se zajistit i jejich skladování a distribuce. Nutné je znát také přesný postup použití a frekvenci testování. "Není to nic nezvladatelného. Rakušané to zvládají. Také to zvládneme. Není to ale věc, co začne zítra," uvedl ministr vnitra.