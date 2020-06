Koronavirus ONLINE: Vzpoura proti známkám na Liberecku a půlka Němců oželí dovolenou

Firma Respilon testuje v Technologickém parku v Brně první ze dvou plánovaných linek na výrobu ústenek a respirátorů. Druhá by mohla dorazit v červenci, během několika týdnů by společnost chtěla spustit ostrý provoz. Řekla to její ředitelka Jana Zimová. Náklady spojené s výrobními linkami přesáhly 30 milionů. Obě by mohly denně vyrábět až 150 000 kusů.

Respilon vyvíjí nanovlákna, ze kterých pak ve spolupráci s dalšími subjekty nechává vyrábět ústenky a respirátory. Kvůli koronavirové pandemii se ale firma rozhodla masky sama vyrábět a pořídit si dvě linky přímo do Brna, kde je sídlo společnosti.