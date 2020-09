Koronavirus ONLINE: Vojtěch se „vrací bojovat“. V Česku bylo rekordních 1447 případů za den

Vláda se chystá v pondělí pokračovat v projednávání pravidel kurzarbeitu. Jednala o nich už v pondělí a ve středu, shodu nenašla. Není tak zatím jasné třeba to, jak by se opatření spouštělo, kolik by stát pracovníkům za neodpracovaný čas vyplácel či jaké odvody by měly firmy platit. Vyplývá to z vyjádření ministrů a z jednotlivých verzí připravované novely o zaměstnanosti.

Kurzarbeit představuje zkrácenou pracovní dobu při ekonomických či jiných potížích. Firma platí zaměstnancům za odpracované hodiny, stát jim poskytuje část mzdy za neodpracovaný čas. V zákoně o zaměstnanosti opatření už je. Podle odborů a zaměstnavatelů ale není funkční. Příspěvek od státu je nízký a pro každou firmu v zemi ho musí schvalovat vláda. Novelu s novými pravidly navrhlo ministerstvo práce. Podle plánu má platit od listopadu a navázat na program Antivirus s příspěvky na mzdy, který končí na konci října.

Podle poslední verze novely by kurzarbeit zaváděla jen vláda. Mohla by ho využít po přírodní pohromě, kybernetickém útoku, při epidemii či jiné mimořádné situaci a v případě závažného ohrožení ekonomiky či odvětví „z hospodářských důvodů charakterizovaných relevantními ekonomickými ukazateli a jejich minulým a očekávaným vývojem“. Jaké faktory by při rozhodování hrály roli, zákon neuvádí. Dřívější verze počítaly s růstem nezaměstnanosti meziročně o 15 procent tři měsíce po sobě a s počtem nezaměstnaných nad 385 000 či 400 000.