Koronavirus ONLINE: Vláda zpřísnila regule pro restaurace a alkohol. Hospodští zuří

Světová zdravotnická organizace (WHO) nepředpokládá, že země stanoví povinnost očkování proti covidu-19. „Nemyslím si, že je reálné, aby nějaká země vytvořila mandát pro očkování,“ uvedla Kate O’Brien, ředitelka WHO pro imunizační vakcíny a biologické látky. „Mohou ale existovat situace, kdy to vyžadují profesní podmínky," dodala.