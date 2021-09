Koronavirus ONLINE: Ve škole v Rokycanech bylo přes 20 pozitivních žáků. PCR testy vše vyvrátily

Výsledky středečního testování žáků na nemoc covid-19 má zatím Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje (KHS) jen z 210 z téměř 400 školských zařízení v regionu. Školy je přitom měly zaslat obratem už ve středu. Podle dosavadních výsledků odhalily antigenní testy na školách většinou maximálně jednoho až dva pozitivní žáky. Výjimkou, kterou hygienici prověřují, bylo asi 20 žáků na základní škole v Rokycanech, řekl ČTK ředitel KHS Michal Bartoš. V sedmé třídě tam bylo sedm pozitivních najednou.

„Vyskočilo nám něco v Rokycanech, kde se šlo dále na konfirmační PCR testy, které zjistí, zda to nebyla falešná pozitivita. Čeká se na výsledky, které by mohly být dnes večer, nejpozději zítra (v pátek),“ uvedl Bartoš. Sedm pozitivních dětí v jedné třídě, pokud je prokáží PCR testy, může být podle něj způsobenou například tím, že se účastnily společné akce nebo letního tábora. „Řešíme to, má to i ministerstvo, aby věděli, odkud se to bere. Nás to také eminentně zajímá, ale zatím ještě nemáme informace úplně kompletní a není to potvrzené PCR testem,“ dodal.