Koronavirus ONLINE: Vánoční trhy bych zrušil úplně, říká Babiš. 4. stupeň PES je jistota

V Písku jako v jednom z mála jihočeských měst uspořádali trhy. Méně stánků, chudší program a komornější atmosféra. Tak vypadají vánoční trhy v Písku, které dnes začaly a v neděli skončí.

„Všechny naše trhy v minulosti byly hlavně místem setkání. Nyní je to trochu jiného rázu. Když to zjednoduším, lidé by měli přijít, nakoupit a zase odejít,“ uvedl za pořadatele píseckých vánočních trhů Jan Němec.

V porovnání s minulými roky musela kvůli koronaviru podobné akce změnit i jiná jihočeská města. Řada z nich dokonce tradiční trhy zrušila.