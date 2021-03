Koronavirus ONLINE: Vakcinační pasy již v březnu? A lékový úřad projednává Sputnik

„Zažil jsem různé výhrůžky, lidé mi je posílali na sociální sítě i na ministerstvo, policie mi nabízela, zda to nechci řešit, ale já to odmítl. Beru to tak, že je to součást politiky, ale pokud to přeroste únosnou míru, tak je ochranka namístě,“ řekl Adam Vojtěch k vyjádření premiéra Andreje Babiše, že mu bylo vyhrožováno smrtí.