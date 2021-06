Koronavirus ONLINE: V MHD od července jen v rouškách. A nové vouchery pro turisty

Světová zdravotnická organizace (WHO) zřídí v Jihoafrické republice středisko, jež pomůže chudším zemím získat licence a znalosti k výrobě vakcín proti covidu-19. Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa, jehož země je v Africe epidemií covid-19 nejvíc postižená, to označil za historický krok k získání život zachraňující technologie. Afrika zatím naočkovala zhruba dvě procenta ze svých 1,3 miliardy obyvatel.

Centrum umožní africkým společnostem začít do devíti až 12 měsíců vyrábět vakcíny typu mRNA, což je například očkovací látka firem Pfizer/BioNTech nebo Moderna. Podle WHO se k programu zatím připojily dvě jihoafrické společnosti - Afrigen Biologics a Biovac. WHO vyjednává také o možné účasti firem Pfizer a Moderna.

„Změníme tím pověst Afriky coby místa nemoci a nedostatečného rozvoje,“ řekl Ramaphosa, který se spojil s účastníky tiskové konference WHO videotechnikou.