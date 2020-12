Koronavirus ONLINE: V Česku stouplo riziko, PES je na hraně zpřísnění. Blatný ho připustil

Česko přešlo do třetího stupně protiepidemického systému PES, ale nemuselo by tam vydržet dlouho. Rizikové skóre k sobotě stouplo o dva body na 59 a zůstává jen těsně ve třetím stupni z pěti. Právě přechod na něj umožnil otevření restaurací, obchodů a služeb i konec zákazu nočního vycházení. V pátek přibylo v Česku dalších 4745 potvrzených případů nemoci covid-19. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) zmínil, že opatření se můžou zase zpřísnit a významným podkladem by pro to byly tři dny zhrošeného rizikového skóre PES. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.