Koronavirus ONLINE: Testy školáků v lednu dvakrát týdně, žádá Válek. Izrael chystá 4. dávky

Ředitel Světové zdravotnické organizace pro Evropu (WHO) Hans Kluge dnes vyzval země, aby se připravily na „výrazný a prudký nárůst“ nových případů koronaviru způsobený variantou omikron. Informuje o tom agentura Reuters. Omikron se podle WHO zatím rozšířil hlavně mezi mladými dospělými.

Laboratoře na Slovensku v pondělí odhalily nejméně nových případů koronavirové nákazy za pracovní den za poslední téměř dva měsíce . Počet hospitalizovaných s nemocí covid-19 se po předchozím nárůstu drží pod hranicí 3000 pacientů. Vyplývá to z dnešních údajů slovenského ministerstva zdravotnictví a národního centra zdravotnických informací.

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena tento týden v New Yorku otevře nová federální testovací centra na koronavirus a zakoupí 500 milionů rychlotestů, které si budou Američané od ledna moci objednávat zdarma on-line . Na pomoc nemocnicím vláda nasadí tisíc vojenských zdravotníků. Omikron je vážný a pro nenaočkované možná smrtelný. Díky vakcínám a novým poznatkům jsme ale v jiné pozici než na začátku pandemie, řekl Biden.

Spojené státy zaznamenaly za rok do letošního července nejmenší populační růst od svého založení. Podle agentury AP to vyplývá z nových údajů zveřejněných americkým statistickým úřadem, podle nějž se do situace výrazně promítla pandemie covidu-19. Poprvé v historii přibylo v USA více lidí v důsledku migrace než přirozeným přírůstkem.