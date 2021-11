Koronavirus ONLINE: Testy odhalily stovky nakažených školáků. A nový rekord v Německu

V souvislosti se zavedením kontrol bezinfekčnosti na koronavirus v restauracích, které musí personál provádět od minulého pondělí, hlásí podle Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) až 70 procent podniků úbytek hostů o více než 30 procent. Navíc některé firmy, které měly rezervované prostory pro vánoční akce, objednávky vzhledem k nejisté situaci ruší.

Vláda by měla představit jasný postup, kterým se bude v závislosti na vývoji pandemie řídit. Namístě je opět také otázka podpory podnikatelů, stát by měl nyní pomoci alespoň s udržením zaměstnanců. Na dotaz ČTK to dnes řekl prezident AHR Václav Stárek.